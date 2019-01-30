القاهرة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، المباحثات التي جرت أمس بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، تناولت عدد من القضايا الإقليمية وآخر المستجدات على صعيد، الوضع في سوريا وليبيا.وأشارت إلى توافق وجهات نظر الجانبين بخصوص أهمية التمسك بالحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، والحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها وتماسك مؤسساتها الوطنية، بما يلبى تطلعات شعوب المنطقة في استعادة الأمن والاستقرار.وأخبرت صحف الأربعاء عن نجاح قوات الأمن المصرية في ضبط 54 من العناصر الإخوانية والإثارية، انضموا لكيان أنشأه كبار قيادات الإخوان الهاربين بالخارج عبر شبكة الإنترنيت، تحت اسم "اللهم الثورة"، تزامنا مع ذكرى 25 يناير.ولفتت الانتباه إلى قبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استقالة الحكومة التي تقدم بها رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وهو ما اعتبر ضربة لجهود المصالحة المتعثرة مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.واهتمت بدفع مجلس الشيوخ الأمريكي مجددًا بعد التوصل لاتفاق مؤقت، لإنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي حتى 15 نوفمبر، بتشريع يعيد تأكيد الدعم لحلفاء الشرق الأوسط، متضمنًا فرض عقوبات جديدة على سوريا، وضمان المساعدات الأمنية لإسرائيل والأردن، وإجراء لمحاربة حركة تدعو لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.وتناقلت الصحف تدهور العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي ودونالد ترامب ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، لافتة الانتباه إلى احتمالية خيار تدخل عسكري أمريكي في البلاد.وعرجت على خروج أمريكا من قائمة الدول الـ 20 الأكثر نزاهة في العالم للمرة الأولى في 2018، بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتضارب المصالح بين كونه رئيسا ورجل أعمال.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن وقوع انفجار بالقرب من محطة وقود بالعاصمة الصومالية مقديشو، أدى إلى مقتل سيدة، وإصابة 6 آخرين واستهداف انتحارية مقر النصرة بإدلب.// انتهى //09:42ت م0015