اقتصادي / انخفاض مبيعات التجزئة في اليابان خلال شهر ديسمبر الماضي
الأربعاء 1440/5/24 هـ الموافق 2019/01/30 م واس
طوكيو 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس
أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليابانية اليوم، أن مبيعات التجزئة ارتفعت بعد حساب التغيرات الموسمية بنسبة 9ر0 % خلال شهر ديسمبر. وتجاوزت نسبة الزيادة توقعات الخبراء بارتفاع المبيعات بنسبة 4ر0 %. وكانت المبيعات قد انخفضت بنسبة 1ر1 % خلال شهر نوفمبر الماضي.
وارتفعت مبيعات التجزئة على أساس سنوي بنسبة 3ر1%، متجاوزة التوقعات بنموها بنسبة 0ر1 %.
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