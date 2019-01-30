طوكيو 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسأعلنت وزارة التجارة والصناعة اليابانية اليوم، أن مبيعات التجزئة ارتفعت بعد حساب التغيرات الموسمية بنسبة 9ر0 % خلال شهر ديسمبر. وتجاوزت نسبة الزيادة توقعات الخبراء بارتفاع المبيعات بنسبة 4ر0 %. وكانت المبيعات قد انخفضت بنسبة 1ر1 % خلال شهر نوفمبر الماضي.وارتفعت مبيعات التجزئة على أساس سنوي بنسبة 3ر1%، متجاوزة التوقعات بنموها بنسبة 0ر1 %.// انتهى //09:46ت م0016