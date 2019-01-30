الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسالتقى عضو مجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الأمنية اللواء عبدالهادي العمري وعضو مجلس الشورى عضو اللجنة الأستاذ عبدالله العجاجي في مقر المجلس بالرياض مع منسوبي دورة الحرب العاشرة بكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة.وفي بداية اللقاء رحب عضوا المجلس بالوفد، وقدما له خلال الاجتماع نبذة عن مجلس الشورى تناولا اختصاصاته ومهامه وصلاحياته التشريعية والرقابية، كما تطرقا إلى الهيكل التنظيمي للمجلس، وآلية العمل في لجان المجلس المتخصصة، وجهود المجلس في سن الأنظمة وتحديث ماهو قائم منها، ودراسة التقارير السنوية للأجهزة الحكومية والمعاهدات والاتفاقات الدولية .بعد ذلك قام الوفد الزائر بجولة داخل أروقة المجلس المختلفة شملت القاعة الكبرى، وقاعة جلسات المجلس الرئيسة، كما شاهدوا فيلماً تعريفياً عن مسيرة مجلس الشورى في المملكة .// انتهى //09:56ت م0020