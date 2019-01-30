الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسعقدت إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم , اجتماعاً لرؤساء ومشرفي النشاط الكشفي في مختلف إدارات التعليم بالمملكة عبر تقنية الاتصال المرئي " كونفرنس ".وأوضح مدير إدارة النشاط الكشفي بالوزارة مجدي بن محمد الصبيحي، أن الاجتماع الذي شارك فيه أكثر من 200 مشرف تناول مراجعة وتقييم البرامج المركزية التي نُفذت خلال الفصل الدراسي الأول من أبرزها منافسات التميز الكشفي التي عُقدت في إدارات التعليم بالشرقية والأحساء وجدة، ومهرجان التربية الكشفية الذي استضافته إدارات التعليم في حائل والجوف وجازان ، كما ناقش الاجتماع الدراسات التأهيلية التي ستنفذها الوزارة خلال هذا الفصل في رجال المع ووادي الدواسر والبكيرية والنماص والحدود الشمالية والقنفذة .وأشار الصبيحي إلى حرص كشافة الوزارة على تحقيق الأهداف التربوية من خلال تلك الفعاليات والعمل على غرس روح الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن ، وتنمية القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية وتنمية المهارات والفنون الكشفية لدى الكشاف.وعبّر مدير إدارة النشاط الكشفي عن شكره لوكيل الوزارة للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني ، ومدير عام الإدارة العامة للنشاط الطلابي الدكتور عبدالحميد المسعود ،على ما يقدمانه من دعم وتحفيز للنشاط الكشفي ، ولمدراء التعليم بالمناطق والمحافظات على المتابعة والتشجيع ، وللمشرفين والقادة الكشفيين على حرصهم وتفاعلهم مع أنشطة الوزارة .// انتهى //10:05ت م0021