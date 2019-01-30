الخرطوم 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على تجديد مجلس الوزراء في المملكة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، تضامن المملكة العربية السعودية مع السودان، في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.ونشرت إعلان السلطات السودانية أمس، الإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات المستمرة بالبلاد منذ أكثر من شهر.ولفتت صحف الأربعاء الانتباه إلى مهاجمة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أمس، ضباط الارتباط التابعين للأمم المتحدة وللجانب الحكومي، والفريق الهندسي المكلف بمسح ونزع الألغام، لتأمين الطريق بوابل من النيران.وعرجت على مطالبة وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، المجتمع الدولي، العمل على إجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الالتزام بالاتفاق الخاص بوجود البعثة الدولية المؤقتة في مدينة الخليل، بعد تهديد رئيسها بعدم التجديد لوجودها.وأشارت صحف السودان إلى مصرع خمسة أشخاص، واعتبار 130 آخرون مفقودين، جراء غرق زورقين كانا يقلان مهاجرين قبالة جيبوتي، وفق ما أفادت منظمة الهجرة الدولية، أمس.// انتهى //10:05ت م0022