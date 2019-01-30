طوكيو 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واستراجعت الأسهم اليابانية اليوم، عقب أن ارتفعت في بداية التداول، حيث توخى المستثمرون الحذر قبل بداية مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بالإضافة إلى ترقب إصدار بنك الاحتياطي الأمريكي لقرار بشأن سياسته النقدية في وقت لاحق من اليوم.وتراجع مؤشر نيكاي المؤلف من 225 سهمًا بواقع 17ر134 نقطة أو ما يعادل 65ر0%، ليسجل 47ر20530 نقطة، عقب أن وصل في بداية التداول إلى 27ر20706 نقطة.وتباين أداء الشركات المصدرة الكبرى، حيث انخفض سهم سوني بأكثر من 1%، وميتسوبيشي إلكتريك بنسبة 1ر0%، في حين ارتفع سهم باناسونيك بنسبة 5ر0%، وكانون بنسبة 2ر0%.// انتهى //10:21ت م0024