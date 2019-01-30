عام / القوات الإسرائيلية تعتقل خمسة أسرى فلسطينيين محررين من محافظة جنين
الأربعاء 1440/5/24 هـ الموافق 2019/01/30 م واس
جنين 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمسة أسرى فلسطينيين محررين من بلدتي عرابة وقباطية جنوب محافظة جنين.
وذكرت مصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسرى المحررين: جعفر عز الدين، وبكر محمد أبو عبيد، ومصطفى شحادة شيباني، في بلدة عرابة، ونجي سمير نزال، ويوسف راشد أبو خميرة من قباطية، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
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