جنين 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمسة أسرى فلسطينيين محررين من بلدتي عرابة وقباطية جنوب محافظة جنين.وذكرت مصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسرى المحررين: جعفر عز الدين، وبكر محمد أبو عبيد، ومصطفى شحادة شيباني، في بلدة عرابة، ونجي سمير نزال، ويوسف راشد أبو خميرة من قباطية، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.// انتهى //10:23ت م0025