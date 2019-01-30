بيروت 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسرصدت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، ارتفاع وتيرة الاتصالات للتعجيل في تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة بعدما أعلن الرئيس المكلف سعد الحريري نيته حسم مصيرها خلال الأسبوع الجاري.وتناقلت نبأ مقتل وجرح مدنيين في قصف هو الأعنف من قبل قوات نظام الأسد على مدينة معرة النعمان، الواقعة ضمن اتفاق الهدنة في منطقة إدلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.وتطرقت صحف الأربعاء إلى قبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استقالة حكومة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.كما أشارت إلى إعلان وزارة الداخلية المصرية، عن إجهاض مخططات إرهابية لجماعة "الإخوان المسلمين" كانت تسعى للنيل من استقرار البلاد تزامنًا مع ذكرى 25 يناير.ولفتت صحف لبنان الانتباه إلى استشهاد شاب فلسطيني أمس، متأثرًا بجروح أصيب بها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق البريج وسط قطاع غزة، خلال مشاركته في مسيرة سلمية شرق البريج الجمعة الماضية.// انتهى //10:51ت م0033