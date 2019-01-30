الخليل - نابلس 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمسة شبان فلسطينيين من محافظتي الخليل ونابلس.وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين فلسطينيين من بلدة بيت أمر، وبلدة يطا، وبلدة صوريف، ومخيم العروب شمال الخليل، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية مفاجئة على مداخل عدة بلدات، منها على مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات الفلسطينيين، مما تسبب في إعاقة مرورهم.من جهة ثانية، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرًا فلسطينيًا محررًا من بلدة بيت فوريك شرق نابلس، عقب مداهمة منزله وتفتيشها.// انتهى //10:57ت م0034