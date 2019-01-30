رام الله 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر قبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استقالة حكومة رامي الحمد الله، وتكليفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.وسلطت الضوء على إصابة عشرات الشبان الفلسطينيين بالرصاص الحي، وآخرين بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة سلمية شمال غرب بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.وتحدثت صحف الأربعاء عن مصادقة "لجنة البنى التحتية الإسرائيلية" على مخطط إقامة قطار هوائي "تلفريك" يتجه إلى حائط البراق في القدس الشرقية.وأولت اهتمامًا بتأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عدم تجديد ولاية التواجد الدولي المؤقت في الخليل "TIPH" خطوة نحو نقض وإلغاء إسرائيل لجميع الاتفاقيات التي توصلنا إليها منذ اتفاق أوسلو، وخطوة أخرى استباقية للضم غير القانوني للضفة الغربية، وترسيخ المشروع الاستعماري، تجاه فرض مشروع "إسرائيل الكبرى" على أرض فلسطين التاريخية في تجاهل واضح للأمم المتحدة، والنظام الدولي، وقوانينه وقيمه.وأوردت الصحف خبر استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بجروحه أصيب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق البريج وسط قطاع غزة خلال مشاركتها في مسيرة سلمية شرق البريج الجمعة الماضية.ونشرت تحذير مجلس الوزراء الفلسطيني من استغلال الانتخابات الإسرائيلية لارتكاب المزيد من الجرائم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.وواكبت صحف فلسطين نبأ إدانة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الهجوم الذي تعرضت له قرية المغير في الضفة الغربية، السبت الماضي.// انتهى //11:11ت م0035