إسلام آباد 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، أنباء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزًا للشرطة في إقليم بلوشستان، أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.وأشارت إلى تعهد القيادة الباكستانية بمواصلة الحرب ضد الإرهاب حتى القضاء على آخر عنصر إرهابي في البلاد.واهتمت صحف الأربعاء باتفاق باكستان وروسيا على مواصلة التشاور حول عملية السلام والمصالحة الأفغانية.وأخبرت عن وصول وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إلى سلطنة عمان لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.وتابعت الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لتحسين الاقتصاد الوطني ومعالجة المعاضل التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة.وعرجت الصحف على سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني لربط جنوب غرب الصين بالموانئ الباكستانية المطلة على البحر العربي.أفغانيًا.. تناقلت أنباء مقتل أربعة من عناصر تنظيم داعش خراسان في انفجار عبوة ناسفة شرقي أفغانستان.وفي الشأن الدولي.. تناقلت صحف باكستان رفض الاتحاد الأوروبي طلبًا بريطانيًا لتغيير خطة الانسحاب من الاتحاد.// انتهى //11:14ت م0036