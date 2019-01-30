مكة المكرمة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق30 يناير 2019 م واسأشاد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظها الله - من عناية ورعاية لمسابقات القرآن الكريم على المستويين المحلي والدولي لتحفيز الناشئة لحفظ كتاب الله وتلاوته وتدبره، وتشجيع الأجيال على التمسك بآدابه والتحلي بأخلاقه والعمل بأحكامه.وأثنى الحارثي على ما تقوم به اللجان المعنية لمسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم بتعليم مكة المكرمة التي تشهد اليوم التصفيات النهائية على مستوى إدارة التعليم, مشيداً بما رآه من منافسات بين الطلاب والمعلمين, متمنياً للجميع التوفيق والسداد.من جانبه أفاد رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة الدكتور سعد العتيبي أن التصفيات يُشارك فيها 23 معلماً و 154 طالباً على عدد من المسارات، منها المسار العام ويتكون من ثمان فروع تُشارك فيه جميع المدارس بمراحلها الثلاث, والمسار الثاني ويتكون من ثلاثة فروع وهو خاص بمدارس تحفيظ القرآن الكريم, أما المسار الثالث فله خمسة فروع وهو خاص للمعلمين التربويين والموظفين.// انتهى //11:33ت م0038