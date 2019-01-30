الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واساستقبلت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" أمس، وفداً طلابياً من الجمهورية اليمنية يضم 60 طالباً وطالبة.وضم الوفد ‏52 طالباً و8 طالبات من الأشقاء اليمنيين في المرحلة الثانوية من الحاصلين على منح للدراسة في جامعات أوروبية.‏وتعرف الطلاب اليمنيون خلال الزيارة على رؤية ورسالة "موهبة"، وما تقدمه من خدمات ومبادرات وبرامج للموهوبين والموهوبات، واطلعوا على ما تقوم به المؤسسة لتأهيل طلابها للالتحاق بأرقى الجامعات الدولية المرموقة من خلال برنامج التميز وبعثة "موهبة".وجرت الزيارة بتنسيق من مكتب التربية العربي لدول الخليج، في إطار التعاون المشترك والمثمر بين مؤسسة "موهبة" والمكتب لخدمة عناصر الموهبة والإبداع في الوطن العربي.وجاءت الزيارة في إطار مبادرات المملكة لمساعدة الشعب اليمني الشقيق في المجالات كافة، خاصة الجانب التعليمي، بهدف التعرف على أهم الجهات التعليمية في المملكة، والاطلاع على التجارب السعودية في التعليم.// انتهى //11:51ت م0039