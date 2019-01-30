الجزائر 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، على اتفاق الجزائر والولايات المتحدة الامريكية، تعزيز التعاون في المجال الأمني إلى غاية هزم الجماعات الارهابية في منطقة المغرب العربي والساحل الصحراوي، منوهة بنجاح الدورة الرابعة من الحوار الاستراتيجي الجزائري الأمريكي المنعقدة في واشنطن، أمس.ولفتت في موضوع محلي آخر.. إلى اعادة انتخاب عبد القادر بن صالح، رئيسًا لمجلس الأامة الجزائري، لفترة تشريعية مدتها ثلاثة أعوام.وتحدثت صحف الأربعاء عن قرار وزيرة الدفاع الإيطالية اليزابيتا ترينتا، البدء في سحب قوات بلادها العاملة ضمن بعثة "إيساف" لحلف شمال الاطلسي، من أفغانستان في غضون 12 شهرًا، وأنها أعطت تعليمات لقيادة عمليات القوات المسلحة لتقييم العملية.وأشارت إلى إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، أنها تعتزم العودة إلى طاولة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لمناقشة مرة أخرى، قرار انسحاب بلادها من الاتحاد، وهذا رغم رفض الاتحاد إعادة التفاوض حول اتفاق الخروج.وأنبأت صحف الجزائر في متفرقات أخرى، إصدار النائب العام الفنزويلي طارق ويليام، قرارًا يقضي بمنع رئيس البرلمان خوان غوايدو، من مغادرة البلاد وتجميد حساباته المصرفية، بعد تنصيب نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد.// انتهى //11:53ت م0041