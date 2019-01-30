حائل 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بحائل أمس اللقاء التعريفي بـ " منظومة التجارة والاستثمار " بحضور وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الداخلية عبد السلام المانع.وأوضح نائب رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية رئيس غرفة حائل عبد الله العديم ، أن اللقاء تناول الآفاق المستقبلية أمام رجال الأعمال في المنطقة من خلال تعريفهم بالمنظومة والتحديثات الجديدة .من جانبهم استعرض ممثلو منظومة التجارة والاستثمار،أمام الحضور أبرز المهام والخدمات والأهداف التي تسعى لها كل جهة.وفي ختام اللقاء تحدث وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الداخلية عن رحلة المستثمر والمراحل التي يمر بها والإجراءات والخطوات المحدثة في الوزارة،مشيراً الى أن هذا اللقاء هو الثالث للمنظومة مع تجار ورجال الأعمال بالمملكة.وأضاف أن اللقاء الهادف إلى التعريف بالمنظومة والإجابة على استفسارات التجار ورجال الأعمال ،وتوضيح ما تم إنجازه في الفترة السابقة وما يتم العمل عليه خلال الفترة القادمة يأتي ضمن لقاءات مجدولة للوصول إلى رجال الأعمال بمختلف مناطق المملكة .// انتهى //11:53ت م0042