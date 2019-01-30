الطوال 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق30 يناير 2019 م واسرأس محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري اليوم، الاجتماع الأول للمجلس المحلي، بحضور رئيس مركز الموسم الدكتور خفير زارع العمري، ومدراء الدوائر الحكومية أعضاء المجلس من الإدارات الحكومية، وذلك بصالة الاجتماعات بمقر المحافظة.وبدأ الاجتماع بكلمة للمحافظ قدم خلالها الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز على ما تحظى به المحافظة والمراكز التابعة لها من دعم واهتمام في مختلف المجالات.بعد ذلك استعرض رئيس البلدية المهندس عبدالوهاب محمد سراج مباركي ميزانية البلدية للعام المالي الحالي ثم تمت مناقشة المقترحات المقدمة من رئيس مركز الموسم خفير العمري وعدد من أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة.وناقش المجلس، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها استعراض ما لدى الادارات الحكومية من مشروعات قائمه ومتعثرة وخطط مستقبليه.وفي ختام الجلسة، شدد المحافظ على اللجان والأعضاء ببذل قصارى الجهود لتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير المحافظة.// انتهى//11:57ت م0046