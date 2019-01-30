بغداد 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسالتقى الرئيس العراقي برهم صالح، في قصرالسلام ببغداد اليوم، ملك أسبانيا، فيليبي السادس، الذي بدأ اليوم زيارة رسمية إلى العراق، على رأس وفد رفيع.ونقل بيان صحفي رئاسي عراقي عن صالح، تأكيده على ضرورة ترسيخ العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين, داعيًا الحكومة الإسبانية إلى الإسهام بفعالية في حركة البناء التي يشهدها العراق على مختلف الأصعدة، ومثمنًا مشاركتها في الحرب على الإرهاب.من جهته، أبدى الملك فيليبي السادس، حرص بلاده على توطيد علاقات التعاون مع العراق, مؤكدًا استعدادها للمساهمة في إعادة بناء وإعمار العراق.// انتهى //13:04ت م0071