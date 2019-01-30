لندن 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم، جراء تنامي المخاوف من احتمال وجود اضطرابات في الإمدادات عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط في فنزويلا.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 53.43 دولار للبرميل 12 سنتا أو 0.2 بالمئة. كما صعدت العقود الآجلة لخام العالمي برنت 21 سنتا أو 0.3 بالمئة، لتصل إلى 61.53 دولار للبرميل.// انتهى //13:05ت م0074