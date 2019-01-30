لندن 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بنتائج وتداعيات تصويت غالبية نواب مجلس العموم البريطاني أمس، بإدخال تعديل على مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (بريكست) يقضي بإزالة آلية التجارة والجمارك في الحدود بين إقليم إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، واستبدالها بإجراءات أخرى سيتم التفاوض بشأنها لاحقًا مع التكتل الأوروبي.وأبرزت تأكيد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، على أن موافقة مجلس العموم على إدخال تعديلات على آلية التجارة والجمارك ترسل رسالة مفادها أن الخروج باتفاق مع الاتحاد الاوروبي لا يزال ممكنًا.وقالت صحف الأربعاء إن رئيسة الوزراء البريطانية نجحت أخيرًا في توحيد حزبها بشأن موقفها من بريكست، مضيفة أن المشكلة الوحيدة الآن أن هذا الاتفاق غير موجود.وسلطت الضوء على تصريح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، مجددًا أن جميع الحلول بخصوص قضية فنزويلا مطروحة على الطاولة، وعلى التقاط صورة لمستشاره الأمني وفي يده ورقة كتب عليها "خمسة آلاف جندي إلى كولومبيا"، جارة فنزويلا وحليفة الولايات المتحدة الأمريكية.وأشارت الصحف إلى إصدار المحكمة العليا في فنزويلا، قرارًا بحظر سفر زعيم المعارضة، خوان غوايدو، وتجميد حساباته المصرفية، وذلك وسط صراع متصاعد على السلطة بين الرئيس نيكولاس مادورو وغوايد، الذي أعلن نفسه "رئيسًا مؤقتًا" مؤخرًا.ولفتت صحف بريطانيا إلى أمر السلطات السودانية، بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ مطلع شهر ديسمبر.// انتهى //13:08ت م0075