الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد وشؤون الدعوة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض، غداً ، محاضرة بعنوان : (نقض أصول الليبرالية)، يلقيها فضيلة الدكتور محمد بن هادي المدخلي، في جامع الإمام تركي بن عبدالله ــ رحمه الله ــ وسط مدينة الرياض، بعد صلاة المغرب.وسيقوم بالتعليق على ما جاء في المحاضرة ويجيب عن أسئلة واستفسارات الحاضرين سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.تجدر الإشارة إلى أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض سينقل ــ بإذن الله تعالى ــ المحاضرة في بث مسموع ومرئي وتنقل بعد التسجيل على اليوتيوب.// انتهى //13:16ت م0078