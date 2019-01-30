الأحساء 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسنظمت الكلية التقنية بالأحساء اليوم برنامجاً مفتوحاً للحرف اليدوية والشعبية، تفعيلاً لعضويتها في لجنة الأحساء المبدعة عضو شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية .وافتتح عميد الكلية سعد بن عبدالرحمن اليمني بحضور الوكلاء ورؤساء الأقسام وعدداً من المدربين والمتدربين الفعاليات التي أقيمت في الساحة الرئيسية بالكلية ، وتجول في أركان الحرفيين .وبين رئيس وحدة النشاط شكري بن عبدالله الحمام، أن البرنامج شارك فيه خمسة حرفيين تتراوح أعمارهم بين 30 الى 75 عاماً و هم الحائك والخباز الشعبي " الخبز الأحمر بالتمر" والخواص وصانع الفخار وصانع المداد ، ضمن فعاليات الشتاء التي تقيمها الكلية للعام الخامس ، وتشتمل على برامج ثقافية واجتماعية ورياضية وتقنية مختلفة يتابعها مشرف النشاط محمد بن صالح المحيفيظ .من جهته أفاد مدير العلاقات العامة والإعلام ممثل الكلية في فريق الأحساء المبدعة عضو شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية وليد بن محمد الشويهين أن من أهداف هذا البرنامج تعريف هذا الجيل بالموروث الشعبي التي عُرفت به الأحساء منذ القدم بتعدد الحرف اليدوية وتنوع الصناعات التقليدية ، ورفع ثقافة المحافظة على تلك الحرف ، والقيمة التراثية التي تحملها سجلات تاريخ الأحساء .وأشار إلى أن هذه الفعالية تأتي تزامناً مع تسجيل موقع واحة الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي باليونسكو ، واختيارها عاصمة للسياحة العربية لعام 2019م.//انتهى//13:19ت م0079