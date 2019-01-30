الدمام 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واستنطلق بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام غداً، فعاليات "تيدكس"، الذي تنظمه الجامعة، وذلك في قاعة المؤتمرات العامة بالمدينة الجامعية.وتهدف فعاليات " تيدكس " لإتاحه الفرصة للعديد من الموهوبات والمبدعات في عرض أفكارهم،إلى جانب فعاليات الإلقاء والخطابة، ومعرض مخصص للطالبات لعرض مشاركتهم.وأوضحت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة دلال التميمي، أن الجامعة اعتادت على تبني أفضل البرامج من أجل تطوير وتنمية منسوبيها،خاصة فئة الشباب.وأشارت إلى أنه سيتم خلال الفعاليات تسليط الضوء على رؤية المملكة ٢٠٣٠، تحت شعار "وطن طموح".// انتهى //13:24ت م0080