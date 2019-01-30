طرابلس 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسبحث الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، سبل معالجة الصعوبات التي يواجهها أهالي تاورغاء بعد عودتهم إلى المدينة.جاء ذلك خلال اجتماع لسلامة ووليامز، مع أعيان وممثلين عن المجتمع المدني من تاورغاء، وفق ما ذكرت البعثة فى بيان لها اليوم.وأشارت البعثة إلى أن الإجتماع ناقش أيضًا كيفية توفير الاحتياجات الفورية لمدينة تاورغاء.وكان سلامة قد أكد خلال زيارة لتاورغاء في أكتوبر الماضي، أن المدينة بحاجة لتوفير الخدمات، حيث توجد 23 مدرسة بحاجة لإعادة التأهيل، ومرافق الكهرباء وإمدادات المياه، والبنية التحتية الصحيةبحاجة للصيانة.// انتهى //13:29ت م0082