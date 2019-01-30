الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسقمة كبيرة تشهدها الكرة الإسبانية اليوم, بين فريقي برشلونة وأشبيلية على ملعب كامب نو ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.وكانت نتيجة مباراة الذهاب انتهت لصالح أشبيلية بهدفين نظيفين، إذ يتعين على برشلونه الفوز بثلاثة أهداف نظيفة أمام فريق عنيد يحتل المركز الرابع في الدوري الإسباني.وتواجه الفريقان من قبل خلال 167 مباراة في جميع البطولات، إذ فاز الفريق الكتالوني في 92 مباراة، فيما فاز إشبيلية في 40 مواجهة، وكان التعادل حاضراً في 35 لقاء ، وسجل لاعبو برشلونة 342 هدفًا، فيما سجل الطرف الأخر 207 أهداف .// انتهى //13:30ت م0083