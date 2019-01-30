تبوك 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق30 يناير 2019 م واسيستقطب معمل "فيزياء الجسيمات" بجامعة تبوك الكثير من الباحثين السعوديين سواء من الجامعة أو غيرها من الجامعات السعودية الأخرى، كونه أحد المعامل المتفردة والمتميزة على المستوى الدولي.وأوضح مدير المعمل بالجامعة الدكتور رشيد بلقاسم أن جامعة تبوك تسعى من خلال هذا التفرد تكوين كوادر سعودية تتولى زمام أمور المعمل في المستقبل، وتكون قادرة على إجراء الأبحاث، عن طريق تدريبهم المتواصل في معامل الجامعة، وباحتكاكهم بعلماء وباحثين في عدد من المراكز البحثية الأخرى في دول عدة، ومنها مركز كيك في اليابان، وفي جامعات ألمانية وأمريكية كونها تتعاون مع جامعة تبوك في مجالات الأبحاث.وأشار إلى أن فريقاً بحثيا من الجامعة أنهى بناء نظاماً للاستشعار للأشعة الكونية يتكون من ستة كواشف وميضية في أعلى النظام، وستة في أسفله، مهمتها استشعار الأشعة الكونية، وتم تثبيت النظام بنجاح من قبل فريق العمل في معمل فيزياء الجسيمات في مركز كيك في اليابان مؤخراً.// انتهى //13:32ت م0084