فيفا 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسناقش محافظ فيفا سفر بن سعد الشهراني اليوم خلال جلسة المجلس المحلي الاعتيادية بحضور أعضاء المجلس ومديري الجهات الحكومية المعنية الموضوعات المتعلقة بالشأن الخدمي في المحافظة.واستهلت الجلسة بكلمة للمحافط قدم خلالها الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه على ما تحظى به المحافظة من اهتمام ورعاية في جميع المجالات .واستعرض المجتمعون ما لدى الإدارات الحكومية من خطط مستقبلية، ومراحل الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها والأخرى المعتمدة في قطاع البلدية والتعليم والصحة والمياه والكهرباء.// انتهى //13:33ت م0085