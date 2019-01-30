الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واستنطلق غداً منافسات الدورة الرباعية للصعود للدوري الممتاز لكرة السلة التي يستضيفها نادي أبها بمشاركة 4 أندية هي هجر والشروق وأبها والنور)وتقام غداً مباراتان الأولى تجمع هجر والشروق عند الساعة الـ30 : 4 مساءً يليه اللقاء الثاني الذي يجمع أبها "المستضيف "مع النور عند الساعة الـ30 : 5 مساءً .وتستكمل بعد غدٍ الجمعة اللقائات بمواجهة النور وهجر يليها لقاء الشروق وأبها , فيما تختتم مباريات الدورة يوم السبت المقبل بلقاء النور والشروق ،وأخيراً المواجهة التي ستجمع أبها وهجر, حيث يتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني مباشرة الي الدوري الممتاز.وأسندت للجنة الحكام قيادة مباريات البطولة لكل من عبدالله العجلان وعبدالرحمن البلهيشي ورضا عبدالكريم وماهر منشي وفيصل بن حسين وفهد المطوع وأحمد كريري.// انتهى //14:43ت م0114