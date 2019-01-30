تبوك 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسدشّنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم، الحملة الإعلامية لمكافحة ظاهرة التسوّل التي تنفّذها وزارة التعليم بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت شعار (معاً ضدّ التسوّل) وذلك في ابتدائية ومتوسطة الإمام نافع , بحضور مدير عام التعليم بمنطقة تبوك بالإنابة الدكتور سلطان بن طخطيخ العنزي ومدير مكتب مكافحة التسوّل بالمنطقة أحمد بن مطير أبو شامه.وأكد الدكتور العنزي في بداية انطلاقة الحملة على التفاعل مع برامج الحملة من خلال الإذاعة الصباحية وحصص النشاط والقنوات المتاحة داخل المدرسة، للتعريف بظاهرة التسول وأساليبها وعوامل انتشارها وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على الفرد والمجتمع ,ثم قدم مدير مكتب مكافحة التسوّل بالمنطقة محاضرة بيّن فيها مهام مكتب مكافحة التسوّل، لافتاً إلى أن المكتب يهدف إلى مكافحة ظاهرة التسوّل للسيطرة عليها والحد منها والمساهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية وتوعية المجتمع بمخاطر التسوّل.فيما أوضح منسق الحملة مشرف التوجيه والإرشاد سالم الزهراني أن هذه الحملة ستشمل جميع مدارس منطقة تبوك، كما سيقوم مكتب مكافحةالتسوّل بمنطقة تبوك بزيارة نحو عشر مدارس بتبوك للالتقاء بالطلاب وتوعيتهم وعرض بعض المواد والنماذج عليهم.وفِي ختام حفل التدشين قدم مدير التعليم بالإنابة درعاً تكريمياً لمدير مكتب مكافحة التسول بالمنطقة.// انتهى //14:45ت م0115