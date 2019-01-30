تبوك 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسأنهت فرق طوارئ أمانة منطقة تبوك نزح تجمعات مياه الأمطار في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية جراء الأمطار الغزيرة التيهطلت على مدينة تبوك.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان أنه فور هطول الأمطار الغزيرة على المدينة والتي تجاوزت كمياتها (84000)م3 , باشرت وكالات الأمانة وإداراتها المختصة تنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة والتي من خلالها تم تقسيم المدينة لأربعة مناطق وتم توزيع القوى العاملة والمعدات والمضخات على تلك المناطق لسحب تجمعات مياه الأمطار في المواقع الغير مخدومة بشبكات تصريفمياه الأمطار.وأشار المهندس الغبان إلى أنه تم نزح وتجفيف ما يزيد على (24840)م3 من المياه في (56) شارعا رئيسيا وأكثر من (263) شارعا فرعيافي مختلف أنحاء المدينة ولازالت الأعمال مستمرة حتى يتم الانتهاء من تجفيف كافة تجمعات مياه الأمطار ، مضيفاً أن أعمال نزح المياه سيتبعها أعمال نظافة مكثفة لإزالة الأتربة والمخلفات.من جانبه أكد مدير مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار المهندس عبدالمجيد السراح أن مشاريع تصريف مياه الأمطار التيتم إنجازها خلال السنوات القليلة الماضية للقضاء على نقاط تجمع المياه الكبيرة والحرجة أثبتت فعاليتها في تصريف الكميات الغزيرة من الأمطار التي هطلت على المدينة ، لافتاً النظر إلى أن مواقع تجمعات المياه الكبيرة والحرجة التي تم تغطيتها بشبكة تصريف مياه الأمطار من خلال مشاريع الخمس سنوات الماضية شملت (8) مواقع على طريق الملك عبدالله بجوار الغرفة التجارية وتقاطع شارع معاذ بن جبل مع شارع الإمام عبدالرحمن وتقاطع طريقي الأمير ممدوح والأمير عبدالمجيد وطريق الأمير سلطان وتقاطع طريقي الأمير عبدالمجيد وأنس بن مالك وبجوار إشارة المنطقة الصناعية على طريق الملك فيصل وعلى طريق الملك سلمان في تقاطعه مع طريق الملك عبدالعزيز.وبين السراح , أنه تم الانتهاء من نقطتي تجمع متوسطة و(37) نقطة تجمع صغيرة ، بالإضافة إلى أنه يجري العمل من خلال المشاريعالحالية على الانتهاء من (4) نقاط تجمع مياه كبيرة حرجة ونقطة تجمع متوسطة وأكثر من (100) نقطة تجمع صغيرة وسيتم إكمال النقاط الحرجة الـ(6) من خلال المشاريع المستقبلية إضافة إلى (5) نقاط متوسطة و(425) نقطة صغيرة.// انتهى //14:47ت م0116