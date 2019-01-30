مكة المكرمة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق30 يناير 2019 م واساستقبل وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف بمكتبه بمكة المكرمة اليوم ، رئيس وفد جمهورية غانا الشيخ ابراهيم كودجو كوي ، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج ، واستعراض الخدمات والتسهيلات التي تتشرف وزارة الحج والعمرة بتقديمها لحجاج ومعتمري جمهورية غانا .من جانبه أبرز وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج التعاون وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية المعنية لخدمة الحجاج والمعتمرين .بدوره أشاد رئيس وفد شئون حج غانا بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن من خدمات وتسهيلات ورعاية لتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة .// انتهى //14:51ت م0117