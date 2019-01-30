عام / وكيل وزارة الحج والعمرة يستقبل رئيس وفد غانا لمناقشة الاستعدادات لموسم حج هذا العام
الأربعاء 1440/5/24 هـ الموافق 2019/01/30 م واس
مكة المكرمة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق30 يناير 2019 م واس
استقبل وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف بمكتبه بمكة المكرمة اليوم ، رئيس وفد جمهورية غانا الشيخ ابراهيم كودجو كوي ، والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج ، واستعراض الخدمات والتسهيلات التي تتشرف وزارة الحج والعمرة بتقديمها لحجاج ومعتمري جمهورية غانا .
من جانبه أبرز وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج التعاون وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية المعنية لخدمة الحجاج والمعتمرين .
بدوره أشاد رئيس وفد شئون حج غانا بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن من خدمات وتسهيلات ورعاية لتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة .
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