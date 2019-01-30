بيروت 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واساجتازت قوة عسكرية إسرائيلية اليوم السياج الحدودي التقني لعدة أمتار عند حدود منطقة نهر الوزاني في قضاء مرجعيون جنوب لبنان .وأشارت التقارير الأمنية إلى أن حوالي 20 جندياً إسرائيلياً نفذوا عملية استطلاع وبحث وتفتيش مستعينين بكلاب بوليسية في منطقة مجرى هذا النهر وبمواكبة مروحيتين عسكريتين إسرائيليتين فوق المنطقة المذكورة.وأفادت التقارير من جهة ثانية، بمتابعة قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال الحفر في العديد من النقاط الحدودية الفاصلة بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة وقيام الجيش الإسرائيلي المعادي برفع سواتر ترابية حول نقطته العسكرية المحاذية للسياج الحدودي التقني في منطقة عديسة القريبة من حرج مستعمرة مسكافعام الصهيونية، فيما واصلت فرق فنية عسكرية إسرائيلية أعمال بناء الجدار الفاصل في الأرض المتنازع عليها بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في نقطة المحافر مقابل بلدة عديسة مع تواصل أعمال الحفر على الطريق العسكرية المحاذية للسياج التقني وعلى حدود بلدتي عديسة وكفركلا وقامت بتركيب شبك حديدي فوق الجدار الحدودي الفاصل في وادي هونين المشرف على بلدة مركبا.كما لفتت التقارير إلى أن هذا التحرك المعادي استدعى الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية المعززة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" لمراقبة الأعمال والتحركات الإسرائيلية الاستفزازية عن كثب تحسباً لأي طارئ .// انتهى //14:51ت م0118