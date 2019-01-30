طرابلس 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسالتقى رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازى شرق ليبيا "عمران بوجواري" وفدًا من مجموعة شركات صينية متخصصه في مجالات الإسكان والمرافق والبنية التحتية والاستثمار العقاري والمجالات النفطية الذي يزور البلدية حالياً.وجرى خلال اللقاء، بحث سبل عودة الشركات الصينية المتعاقد معها في مجال تنفيذ الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان العام والإجراءات المتعلقة بتقييم الوضع الأمني من قبل الشركات وتسديد الالتزامات المالية وحصر الأضرار وتحديد أولويات المشاريع المستهدفه وضرورة الانتهاء من المسائل الإجرائية حتى يتسنى عودة هذه الشركات واستئناف أعمالها.وأعرب رئيس المجلس التسييري للبلدية عن حرصه على عودة الشركات الصينية لعملها واستكمال المشاريع خاصة الإسكانية منه، مؤكداً أن العمل متواصل من أجل حلحلة جميع العوائق والمشاكل والصعوبات التي تواجه هذه الشركات.// انتهى //14:52ت م0120