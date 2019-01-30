حائل 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل اليوم ورشة عمل " تربية النحل وإنتاج العسل في منطقة حائل" والمعرض التسويقي المصاحب له والذي ينظمه كرسي الشيخ علي الجميعة للتنمية المستدامة في المجتمعات الزراعية بجامعة حائل وذلك في مركز المؤتمرات بمجمع كليات الطالبات.وفور وصول سموه تجول في المعرض التسويقي المصاحب والذي تشارك فيه عدداً من منافذ بيع العسل ومنتجاته في المنطقة، واستعرض النحالين منتجاتهم وقدموا شرحًا مختصرًا عن الطرق الحديثة والصحية في استخلاص العسل .بعد ذلك بدأ الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم كلمةً أكد خلالها أن إنتاج عسل الطلح بحائل يعد ميزة نسبية للمنطقة والذي يحتاج إلى دعم العاملين في هذا النشاط لهذا الإنتاج المميز حاثاً الآخرين من النحالين إلى التخصص مشيراً إلى أن ما تتميز به بيئة المنطقة من أشجار الطلح تجعل حائل مركزًا مهمًا لإنتاج عسل الطلح بكميات تجارية تسهم في خلق نشاط اقتصادي ذو مردود مالي كبير مقدماً الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على رعايته لورشة العمل ولسمو نائب أمير المنطقة على افتتاحه ورشة العمل واطلاعه على المعرض التسويقي المصاحب.وأضاف الدكتور البراهيم أن جامعة حائل تسعى إلى تحقيق شراكة مجتمعية فاعلة وخدمةً للقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال كرسي الشيخ علي الجميعة وبين النحالين والقطاعات الاقتصادية المختلفة بالمنطقة.بعد ذلك ألقى المشرف على كرسي الشيخ علي الجميعة للتنمية المستدامة في المجتمعات الزراعية بجامعة حائل الدكتور منيف بن مهنا الرشيدي كلمة أوضح فيها أن ورشة العمل تأتي امتداداً للبرامج وورش العمل والفعاليات التي نفذها الكرسي.وفي نهاية الحفل، كرم سمو نائب أمير منطقة حائل المشاركين في ورش العمل والأوراق العلمية وفي المعرض التسويقي المصاحب له فيما قدم معالي مدير الجامعة هدية تذكارية إلى سموه .// انتهى //14:52ت م0122