نجران 24 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسأطلقت أمانة منطقة نجران ممثلة ببلدية محافظة خباش اليوم، حملة بعنوان "خباش بلا مخلفات" لرفع المخلفات والأنقاض بالمحافظة ،وذلك ضمن برنامج معالجة التشوه البصري الذي أطلقته الوزارة بمناطق المملكة، بحضور محافظ خباش طلال بن درزي العردان، ورئيس بلدية المحافظة المهندس يوسف حسن آل هتيله.وأوضح رئيس بلدية المحافظة، أن الحملة بدأت أعمالها من شرق المحافظة بمشاركة أكثر من 13 معدة ما بين شيولات وقلابات لرفع الأنقاض والمخلفات من الأحياء السكنية وإزالة العشوائيات،مؤكداَ أن البلدية تسعى من خلال حملتها لمعالجة التشوه البصري إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي والقضاء على الرمي العشوائي للأنقاض والمخلفات والتخلص منها بالطرق السلمية بما يسهم في الحفاظ على نظافة المحافظة.//انتهى//15:00ت م0124