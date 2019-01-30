الأحساء 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسيفتتح فريق "فكر" بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء ، الأثنين المقبل موسمه الثقافي الحالي بأمسية تحت عنوان "لواعج" التي تسلط الضوء من خلال حروف الهجاء على أعماق الفنان ، وذلك في مناقشة مفتوحة يصاحبها معرض فني ، حيث سيجمع فريق "فكر" في هذه الأمسية خمسة من المبدعين والمبدعات في فنون مختلفة وهم ، الفنان الموسيقي إبراهيم الورثان والفنانة التشكيلية تغريد البقشي والفنان الممثل حسين اليحيى والشاعر الشاب سلمان بوخمسين والسينمائي قاسم الشافعي ، في لقاء مفتوح مع الجمهور و يديره الروائي حسين الأمير لمناقشة المبدعين .وأوضحت مشرفة فريق "فكر" فاطمة العلي أن هذا الموسم سيكون ذا تنوع كبير في محتواه، واعدة بموسم مختلف بأعضاء الفريق المميزين ، والذين سيركزون على التنوع والتجديد فيما يقدم للجمهور في كل أمسية الكثير من المتعة والمعرفة .من جانبه أعرب مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء علي الغوينم عن سروره وبهجته بجمع الثقافة والفنون معا ، مشيرا إلى أن هذا التكامل هو ما ينشده بيت المبدعين ويسعى إليه ، شاكرا للمبدعين استجابتهم وللفريق حسن إعداده وللبرنامج الثقافي الذي يسعى جادا لتحقيق هذه الرؤية من تكامل بين الثقافة والفنون .// انتهى //15:05ت م0126