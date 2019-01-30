ثقافي / فريق "فكر"بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء يفتتح موسمه الثقافي بأمسية فكرية بعنون "لواعج"
الأربعاء 1440/5/24 هـ الموافق 2019/01/30 م واس
الأحساء 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس
يفتتح فريق "فكر" بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء ، الأثنين المقبل موسمه الثقافي الحالي بأمسية تحت عنوان "لواعج" التي تسلط الضوء من خلال حروف الهجاء على أعماق الفنان ، وذلك في مناقشة مفتوحة يصاحبها معرض فني ، حيث سيجمع فريق "فكر" في هذه الأمسية خمسة من المبدعين والمبدعات في فنون مختلفة وهم ، الفنان الموسيقي إبراهيم الورثان والفنانة التشكيلية تغريد البقشي والفنان الممثل حسين اليحيى والشاعر الشاب سلمان بوخمسين والسينمائي قاسم الشافعي ، في لقاء مفتوح مع الجمهور و يديره الروائي حسين الأمير لمناقشة المبدعين .
وأوضحت مشرفة فريق "فكر" فاطمة العلي أن هذا الموسم سيكون ذا تنوع كبير في محتواه، واعدة بموسم مختلف بأعضاء الفريق المميزين ، والذين سيركزون على التنوع والتجديد فيما يقدم للجمهور في كل أمسية الكثير من المتعة والمعرفة .
من جانبه أعرب مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء علي الغوينم عن سروره وبهجته بجمع الثقافة والفنون معا ، مشيرا إلى أن هذا التكامل هو ما ينشده بيت المبدعين ويسعى إليه ، شاكرا للمبدعين استجابتهم وللفريق حسن إعداده وللبرنامج الثقافي الذي يسعى جادا لتحقيق هذه الرؤية من تكامل بين الثقافة والفنون .
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