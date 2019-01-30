ملهم 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

سيطر " قطنان " و " نيو" و " T 11 " و " 63 " على المراكز الأولى في أشواط سباقات اليوم السادس لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الأولى المقام حالياً في ملهم شمال الرياض ، ويستمر حتى 3 فبراير القادم ، وشهدت السباقات منافسة قوية ونتائج لافتة في مسابقات ملواح

سعودي ( قرموشة فرخ ) و( جير تبع قرناس ) و ( قرموشة قرناس ) .

وجاءت نتائج الشوط الأول من سعودي ملواح " فئة ( قرموشه فرخ ):

- المركز الأول : قطنان لصاحبة برغش محمد المنصوري مسجلاً مدة 17.962 ثانية.

- المركز الثاني مزاج لصاحبه محمد عبدالله الدوسري مسجلاً مدة 17.964 ثانية.

- المركز الثالث: لبوة لصاحبه مسفر عبدالله الدوسري مسجلاً مدة 18.010 ثانية.

و جاءت نتائج الشوط الأول من مسابقة سعودي ملواح " جير تبع قرناس " على النحو التالي :

- المركز الأول: نيو لصاحبه مبارك إبراهيم البوعينين مسجلاً مدة 17.385 ثانية.

- المركز الثاني: خطاف لصاحبه فهد عيسى الدوسري مسجلاً مدة 18.647 ثانية.

- المركز الثالث: أمالا لصاحبه معاذ عبدالله أبابطين مسجلاً مدة 19.198 ثانية.

ونتائج الشوط الثاني من مسابقة سعودي ملواح " جير تبع قرناس " جاءت كالتالي:

- المركز الأول: T 11 لصاحبه برغش محمد المنصوري مسجلاً مدة17.482 ثانية.

- المركز الثاني: عناد لصاحبه خالد مسلى القحطاني مسجلاً مدة 18.137 ثانية.

- المركز الثالث: غنام لصاحبه رائد بخيت السلمي مسجلاً مدة 18.564 ثانية.

والشوط الأول سعودي ملواح ملواح " قرموشه قرناس " فكانت نتائج الشوط وفق الآتي:

- المركز الأول: 63 لصاحبه خالد إبراهيم البوعينين مسجلاً مدة 17.040 ثانية.

- المركز الثاني: HL لصاحبه خالد إبراهيم البوعينينمسجلاً مدة 17.125 ثانية.

- المركز الثالث: سارة لصاحبه سعد إبراهيم البوعينين مسجلاً مدة 17.658 ثانية.

// انتهى//

15:58ت م

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