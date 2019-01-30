عام/ الدكتور الربيعة يلتقي سفير أوزبكستان لدى المملكة
الأربعاء 1440/5/24 هـ الموافق 2019/01/30 م واس
الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس
التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة / أولوغبيك مقصودوف.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية .
وأشاد السفير الأوزبكي بالمستوى المهني المميز للمركز ورسالته السامية في دعم الدول والشعوب المتضررة حول العالم.
//انتهى//
15:58ت م
0151