حائل 24 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 30 يناير2019م واسقام فريق استشاري بالإدارة العامة لتطوير المواقع السياحية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بزيارة لعدد من المواقع السياحية بمنطقة حائل شملت جبل ياطب وجبل جانين وفوهة الهتمه البركانية ومنتزه مشار الوطني بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بحائل.وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس زياد بن عيادة المصيول أن الهيئة تسعى إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بالتعاون مع شركائها بالمنطقة لتهيئة وتطوير المواقع السياحية لزوار المنطقة، وتطوير القطاع السياحي من خلال تحسين بيئة الاستثمار السياحي وتحقيق التنمية الشاملة ودعم الناتج المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المنطقة .وأضاف أن الهيئة حققت نقلة نوعية في مجال تطوير واستدامة الاستثمارات السياحية بالمنطقة من خلال إطلاق مبادرة التطوير الشامل، والعمل على إنشاء عدد من شركات التنمية والاستثمار بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لافتاً إلى أن فرع الهيئة بحائل يعكف على تطوير المواقع السياحية والتحفيز على استثمارها من خلال برامج متنوعة لدعم السياحة البيئية والصحراوية والزراعية بالمنطقة.// انتهى // ​16:06ت م0155