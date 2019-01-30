محايل 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق30 يناير 2019 م واسافتتح محافظ رجال ألمع صالح بن سعد آل فردان اليوم قاعات التدريب والاحتفالات بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحضور رئيس مركز التنمية الاجتماعية عبد الرحمن آل رمان وذلك بمقر اللجنه ، وتجول المحافظ داخل قاعات التدريب والاحتفالات واستمع لشرح مفصل عنها ، عقب ذلك بدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بالقرآن الكريم ، وأكد رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية عبدالله بن أحمد شيبان خلال الكلمة التي ألقاها أن اللجنة نفذت عددًا من البرامج خلال دورتها الثانية التي تهدف من خلالها لنشر الوعي بين المواطنين في كافة المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية والمهنية والاقتصادية والعمل من أجل إحداث التغييرات الاجتماعية المرغوبة في إطار القيم الإسلامية مشيدًا بدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للجنه وحرص ومتابعة محافظ رجال ألمع لبرامج وفعاليات اللجنة ، وشكر المؤسسات الخيرية والشركات التي ساهمت بدعم مشاريع اللجنة مشيدًا بما قدمه أعضاء مجلس الإدارة والقسم النسوي وفرق العمل في الوحدات الشبابية وجهود الأدباء والمثقفين الألمعيين في الديوانية الثقافية الألمعية التي تعتبر من أهم مشاريع اللجنة.عقب ذلك ألقى الدكتور عبدالرحمن الجرعي كلمة أكد خلالها عن دور الديوانية الثقافية الألمعية وبداية نشأتها منذ عام 1431هـ وماحققته في المجتمع من تطور منوهًا بما حظي به منسوبي الديوانية من رعاية واهتمام من مجلس التنمية الاجتماعية ، وشكر المحافظ على حضوره حفل اللجنة .ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا بعنوان (إنجاز وتميز ) نال استحسان الحضور .وفي ختام الحفل كرم مركز التنمية الاجتماعية برجال ألمع المحافظ بدرعًا تذكاريًا ، كما تسلم رئيس لجنة التنمية الاجتماعية عبدالله شيبان درعا تذكاريا ، ثم تسلم المحافظ تقريرا عن منجزات اللجنة ، كما قدم قائد مجمع الهدى التعليمي محمد الصغير درعا تذكاريا لرئيس اللجنة معبراً عن شكره ودعمه للشراكة بين المدرسة واللجنة .// انتهى //16:10ت م0157