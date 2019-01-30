الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسقرر الاتحاد السعودي لكرة السلة تأجيل الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الهيئة العامة للرياضة والأسابيع (16 ـ 17 - 18) من الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة.وجاء التأجيل لمشاركة عدد من لاعبي الأندية مع فرقهم العسكرية في دورة الألعاب الرياضية للقوات المسلحة الـ17 التي ستقام خلال الفترة من 8 ـ 18 / 6 / 1440 هـ بمحافظة جدة.// انتهى //16:11ت م0158