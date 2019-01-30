الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، معالي وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر.وجرى خلال اللقاء بحث الوضع الإنساني وحالة حقوق الإنسان في اليمن، وعلى وجه الخصوص الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المدنيين والتي تصل إلى مستوى جرائم الحرب، ومنها تفجير آبار ومحطات المياه، وقصف الأحياء السكنية، وتجنيد الأطفال والزج بهم كدروع بشرية في ميادين القتال، وآخرها استهداف المليشيات الإنقلابية مخيم نازحي قرية شليلة في مديرية حرض بمحافظة حجة بقذائف عشوائية مما نتج عنه مقتل وإصابة العديد من الأبرياء.كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي لرفع معاناة اليمنيين وإرساء برامج كثيرة لدعم الفئات الأكثر تضررًا وضمان حماية كل فئات الشعب اليمني.وأشاد الوزير اليمني بالعلاقات الإيجابية التي تربط بين مركز الملك سلمان للإغاثة والوزارة من خلال البرامج الإنسانية والإغاثية الميدانية المشتركة بين الجانبين في اليمن ومنها برامج الحماية والبرامج الموجهة للفئات الأكثر ضعفًا وخصوصًا الأطفال والنساء، مقدمًا شكره للمملكة ممثلة بالمركز على جهوده الإنسانية الكبيرة المقدمة لليمن وشعبه.// انتهى //16:13ت م0161