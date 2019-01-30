القاهرة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسدفعت عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين سواء المؤسسات أو الأفراد بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 84ر0 % مسجلاً 4ر14093 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 19ر0 % ليصل إلى 21ر687 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 24ر0 % إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 99ر1728 نقطة.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مكاسب قدرها 3ر6 مليار جنيه ليصل إلى 88ر791 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 07ر2 مليار جنيه.// انتهى //16:15ت م0162