عام / الأمير فيصل بن نواف يستقبل رئيس محكمة طبرجل وقضاة المحكمة
الأربعاء 1440/5/24 هـ الموافق 2019/01/30 م واس
طبرجل 24 جمادي الأولى1440هـ الموافق 30يناير 2019م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمقر محافظة طبرجل اليوم ، رئيس المحكمة العامة في طبرجل الشيخ سعد بن عبدالرحمن الهويمل، وقضاة المحكمة، الذين قَدِموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة تعيينه أميراً للمنطقة .
ودعا الجميع الله تعالى أن يعين سموه على خدمة المنطقة وأهلها ، في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – من دعم لا محدود لجميع قطاعات الدولة.
حضر الاستقبال، محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي .
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16:19ت م
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