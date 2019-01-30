طبرجل 24 جمادي الأولى1440هـ الموافق 30يناير 2019م واساستقبل صاحب السمو الملكي ‏الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمقر محافظة طبرجل اليوم ، رئيس المحكمة العامة في طبرجل الشيخ سعد بن عبدالرحمن الهويمل، وقضاة المحكمة، الذين قَدِموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة تعيينه أميراً للمنطقة .ودعا الجميع الله تعالى أن يعين سموه على خدمة المنطقة وأهلها ، في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – من دعم لا محدود لجميع قطاعات الدولة.حضر الاستقبال، محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي .//انتهى//16:19ت م0163