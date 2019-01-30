الباحة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2109 م واسنظمت كلية التقنية للبنات بالباحة، اليوم ورشتي عمل عن السلامة لمتدربات الكلية، وذلك ضمن حرّص الكلية لمعرفة منسوباتها بالسلامة.وتضمنت الورشة الأولى بعنوان "الأسعافات الاولية" قدمتها المرشدة الصحية عبير الرحيلي، شرحًا عن كيفية التعامل مع الحالات العامة الإسعافيه مع التطبيق العملي والقيام بالإسعافات الأولية في الوقت المناسب لتجنب الأخطاء وتطبيقها بالشكل السليم، بالإضافة الى التعرف على إزالة عوائق التنفس والتعامل مع الإصابات.فيما تضمنت الورشة الثانية بعنوان "أنظمة السلامة والتدرب عليها" قدمتها أسماء الغامدي شرحًا عن أنظمة الإنذار الإطفاء، وأنواع الحرائق، وطريقة التعامل معها، وتم التطبيق العملي على إستخدام طفاية الحريق من قبل المتدربات.وفِي ختام الورش تم تكريم المشاركات.//انتهى//17:45ت م0200