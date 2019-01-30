الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسدشنت شركة "بان آسيا" الصينية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية مشروعها الأول من نوعه في المنطقة، بقيمة استثمارية تبلغ 4 مليارات ريال، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.ويأتي المشروع، الذي قد سبق الإعلان عنه عبر منتدى مستقبل الاستثمار الذي أقيم خلال الربع الرابع من العام المنصرم، كأول مشروع صيني في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ومن بين عدة مشاريع أخرى يتم العمل عليها وفقًا للاتفاقيات الموقعة بين المملكة والصين، تحت مظلة رؤية المملكة 2030م ومبادرة الحزام والطريق الصينية، التي وضعت جازان كمحطة رئيسية من المحطات التي تندرج ضمن خارطة المشروع الصيني.ويزيد المشروع الصيني من تحويل المواد الأساسية إلى مواد ذات قيمة أعلى محليا، كما سيتم من خلال هذا المشروع استقطاب تقنيات عالمية ذات جودة عالية إلى المملكة، بالإضافة إلى توفير 570 فرصة وظيفية، كما سيزيد المشروع من صادرات المملكة غير النفطية، إذ سيكون نصف مخرجات المشروع مخصصة للتصدير.ويبلغ حجم الاستثمار الصيني في المملكة قرابة 4 مليارات ريال سعودي، كما ستنتج الشركة حوالي 1.25 مليون طن سنويا من مادة حمض التيريفثاليك المنقى، و500 ألف طن سنويا من من مادة الـ "PET"، إذ ستطلق الشركة بداية منتجاتها مع سنة 2020م.وتعد شركة "بان آسيا" أحد الشركات التابعة لمجموعة "Full Apex" وثالث أكبر منتج لمواد PET في الصين، وأحد الموردين الرئيسين لكبرى شركات المرطبات.وجاء الهدف الصيني من الاستثمار في جازان كون أن المملكة تعد أحد المصنعين الرئيسيين لمنتجي البارازايلين والمونو ايثيلين جلايكول، الذين يتم تصديرهما لمختلف أنحاء العالم.// انتهى //17:45ت م0202