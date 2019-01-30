نجران 24 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسنظمت جمعية التنمية الأسرية بمحافظة بدر الجنوب أمس، برنامج "ديوانية بدر الجنوب"، وذلك باستراحة بلدية المحافظة.واشتمل البرنامج على العديد من الفقرات المنوعة الهادفة إلى مد أواصر الإخاء والترابط بين أبناء الوطن، إضافة إلى إقامة عدد من المسابقات لاكتشاف المواهب وتنميتها، إلى جانب فقرة "الراوي" التي تتيح التعرف على قصص ومآثر الأفعال الحميدة.//انتهى//17:45ت م0203