مكة المكرمة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسزار معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، اليوم معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة أمس الثلاثاء، وكان في استقباله عميد المعهد الدكتور سامي برهمين وعدد من الوكلاء ورؤساء الأقسام.واستعرض المعهد خلال الزيارة، أبرز الأبحاث والبرامج البحثية التي يعمل عليها، في مجالات البحوث "البيئية، والصحية، والهندسة والمعمارية، والتقنيات المتقدمة، وتقنية المعلومات، وغيرها من مجالات البحث المختلفة والمواضيع والمستجدات البحثية، بالإضافة إلى عرض نظام بنك المعلومات، ونظام المعلومات الجغرافية الذي طوره المعهد.كما زار المهندس القويحص، بعض المعامل المتخصصة في المعهد، وأبدى اهتماماً كبيراً بأعماله وجهوده، وثمن الأفكار والإمكانات والكفاءات العلمية والخبرات التراكمية التي يزخر بها المعهد، والتي من شأنها أن تخدم منظومة مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تقع ضمن نطاق عمل الأمانة، فيما ذكر الدكتور سامي برهمين، أن كافة أعمال والخدمات الاستشارية ستسهم في تحقيق برامج ومبادرات الجهات المعنية ضمن إطار رؤية المملكة 2030.// انتهى //17:47ت م0204