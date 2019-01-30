عمّان 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، وزير الدولة للشؤون السياسية الألماني أندرياس ميشاليس، الذي يزور الأردن حالياً.وبحث الجانبان وفق بيان صحفي، سبل تعزيز التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية، إضافة إلى التطورات الإقليمية.وأكدا حرص البلدين على زيادة التعاون، واستمرار التواصل والتنسيق لفتح آفاق أوسع للتعاون وزيادة التنسيق تجاه الأوضاع الإقليمية.// انتهى //18:03ت م0208