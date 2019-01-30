عدن 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسوقعت حكومتا اليمن والصين اليوم، على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بينهما.وشملت الاتفاقية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، تقديم الصين منحة قيمتها 60 مليون يوان صيني لدعم تنفيذ مشاريع تنموية ومساعدات إنسانية في اليمن.وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، نجيب العوج حرص حكومة بلاده على تعزيز آفاق العمل المستقبلية لدعم وتوطيد وتطوير العلاقة بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية والنقل والطاقة والمساعدات الصينية لليمن، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.// انتهى //18:03ت م0209