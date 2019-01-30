الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واستنظم الهيئة العامة للثقافة بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلةً بأمانة المنطقة الشرقية يوم الجمعة المقبلة وعلى مدار يومين ، فعاليات "ماراثون الفن" في نسخته الأولى في مدينتي الدمام والخبر ، و يستهدف محبي فن الجرافيتي، الذي يُعنى بالرسم على الجدران العامة بإستخدام أدوات خاصة بطريقة فنية خلاّقة.وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة العامة للثقافة لدعم الفنون البصرية في المملكة، وإشراك المجتمع في تحسين المشهد الحضري للمدن والذي يعتبر أهم أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية والمساهمة في رفع نسبة رضا السكان عن مدنهم وفق برنامج التحول الوطني 2020.وتتمحور المبادرة حول نقل رسالة اجتماعية تترجم الهوية المحلية للمدينة إلى أرض الواقع عبر رسومات فن الجرافيتي المعبــرة من خلال احتضان مبدعي الرسم على الجداريات ، حيث يشمل "ماراثون الفن" أنشطة تفاعلية عديدة، وجلسات حوارية خلال يومي الجمعة والسبت 1-2 فبراير، عن الفرق بين فن الجرافيتي وفن الشارع.من جانبه أوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبدالعزيز الملحم، أنه تم تجهيز موقعين في كلا من كورنيش الدمام وكورنيش الخبر بمصادر الكهرباء والإنارة لموقع الرسم وتوفير كامل التجهيزات الخاصة لمساعدة الفنانين لتنفيذ عمليات الرسم الجرافيتي، مؤكداً أن هذه الأعمال الفنية ستكون إضافة جميلة لمواقع الكورنيش.يذكر أن مدينتي الدمام والخبر تعدّان المحطة الأولى لفعاليات "ماراثون الفن" حيث تخطط الهيئة العامة للثقافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على إقامتها في مدن أخرى في المملكة في الشهور المقبلة.// انتهى //18:14ت م0211